Как удачно стилизовать полосатую кофту: 6 лучших комбинаций

Одежда в полоску — модная вне времени

Для тех, кто не хочет экспериментировать с трендами 2024 года, есть альтернатива. Вы можете выбирать вещи, считающиеся вечной классикой. Среди таких — полосатая кофточка. Кстати, посмотрите, какие фасоны платьев будут актуальны в этом сезоне.

Фешн-блогерка Анастасия Мальцева рассказала в своем инстаграмме, с чем можно сочетать бретонку — свитер в полоску. Такая вещь имеет несколько значимых преимуществ:

Это универсальная база для многих образов;

в ней будет комфортно в переходный период: если утром +10, а днем +20;

подойдёт любому типу фигуры благодаря правильной стилизации.

Жакет + бретонка + джинсы

Да, под жакет удачной базой станет именно кофточка в полоску. Это отличная альтернатива классической белой рубашке. К тому же ее кэжуальный стиль можно одевать в разные места: на работу, на свидание или просто на прогулку. Выбирайте белый или черный жакет: он лучше всего соединится с блузкой.

Бретонка + джинсовая юбка + ремень

Как известно, джинсовая юбка уже не первый сезон остается ультрамодной. Удачно ее стилизовать можно именно бретонкой. Такое сочетание напоминает стиль француженок: просто и одновременно элегантно. Для смелых модниц, на юбку можно прицепить леопардовый пояс или нейтрального оттенка.

Костюм-двойка + бретонка

Костюмы, состоящие из брюк прямого кроя и жилетки – это тренд, который продолжает приобретать популярность. Его можно миксовать именно с кофтой или футболкой в полоску. Это выглядит очень интересно и необычно, так что попробуйте.

Бретонка + джинсовые шорты

На улице становится все теплее, поэтому мы выбраем легкую одежду. Так вот, традиционные джинсовые шорты можно стильно соединить именно с полосатым лонгсливом. Может быть классический — черно-белый или красного, синего или зеленого цвета.

Светлые брюки + бретонка

Именно черно-белая полосатая кофточка очень стильно смотрится с белыми брюками свободного кроя. Это классический лук, который можете смело надевать даже в офис. Фешн-блогерка советует надеть такой лук — черные сандалии.

Бретонка + шорты-боксеры

При правильном выборе цветов эти вещи могут выглядеть как комплект. Оптимально выбирать голубые и синие цвета. Легкий и невесомый образ отлично подойдет для прогулки по городу. Будете себя очень комфортно в нем чувствовать.

Недавно "Телеграф" писал, с чем одевать трикотажный жилет, чтобы выглядеть трендово. Такая вещь хорошо сочетается с базовыми вещами нейтральных цветов.