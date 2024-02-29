Відпочити на вихідних не вдасться: якої потужності прогнозується магнітна буря на Землі

На світилі знову щось спалахує

Одноденна слабка магнітна буря вже завершилась, але астросиноптики застерігають про нову загрозу із великої зірки. Викид корональної маси (СМЕ) може вплинути на магнітосферу Землі й спровокувати бурю вже на цих вихідних.

Викид зі світила був спровокований магнітною ниткою, яка прикріплена до сонячної плями AR3592. За словами синоптиків із Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, СМЕ може прилетіти на нашу планету 2 березня і спровокувати незначний шторм класу G1, тобто слабку.

Магнітні бурі на Землі протягом 29 лютого-11 березня

Згідно з графіком, який був оновлений на сайті Meteoagent, можна дізнатись, що сонячна активність в кінці цього місяця та першій декади березня буде майже на "зеленому" рівні.

Але протягом першого вихідного, 2 березня, прогнозується невелике магнітне збурення 4 балів. Воно протримається один день.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких регіонах Україні прогнозується до 18 градусів тепла.