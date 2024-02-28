Ефект буде руйнівним: росіяни готові застосувати ШІ для втручання у вибори на Заході

Країна-агресор готова завдати нового удару в кіберпросторі

Росія використовуватиме штучний інтелект для того, щоб здійснювати кібератаки та втручатися у вибори на Заході. Насамперед це стосується США та Великобританії.

Як розповів в інтерв’ю The Times секретар РНБО Олексій Данилов, шпигуни Москви отримали в свої руки інструмент, який працює на ШІ та буде використаний для втручання у виборчий процес.

При цьому він зазначив, що масштаби цього будуть значно більшими, ніж усі попередні спроби росіян порушити природний перебіг народного волевиявлення.

"Штучний інтелект — це величезний крок уперед для Росії, і він збільшує ефект (їхні втручання, — ред.) у геометричній прогресії", — сказав Данилов.

За його словами, росіяни створили окремий підрозділ для кожної країни Європи, яка має проводити вибори в найближчому майбутньому. Ці підрозділи сіятимуть розкол у суспільствах та впливатимуть на громадську думку на користь Кремля.

Як повідомлялося раніше, українська розвідка попередила, що Росія витрачає на проведення інформаційних атак приблизно стільки ж, скільки на звичайну війну. При цьому лише на розгойдування українського суспільства через соцмережі країна-агресор виділила 1,5 мільярда доларів, що робить цю операцію найбільш масштабною у російській історії.