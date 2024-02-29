В Китае показали первый мультфильм, созданный ИИ: он уже идет на гостелевидении (видео)

В нем рассказывается о мире классической китайской поэзии

В Китае впервые был создан мультфильм с помощью искусственного интеллекта. Как ни странно, его даже начали показывать на государственном телевидении.

В самом мультфильме говорится о классической китайской поэзии, основанной на 200 стихах из школьной программы. Каждая серия длится около семи минут. Название этого мультфильма — "Стихи тысячелетий".

Генеративный искусственный интеллект прекрасно превратил стихи в волшебную анимацию, пронизанную национальным колоритом. Вашему вниманию отрезок одной из серий.

Отметим, что на этот мультфильм уже довольно быстро отреагировали в комментариях. Впрочем, люди разделились на два лагеря — одни считают это шагом вперед и настоящим прорывом, а другие не слишком одобряют такую идею.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что искусственный интеллект научили выполнять голосовые команды и убирать. Эту роль выполнял робот, которому поставили 170 заданий и отправили в комнату, которую он видел только на видео.