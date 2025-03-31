Росіяни шукають метро Москви, а потрапляють в "Укрзалізницю: що у них там відбувається

Напевно, справа рук невідомих хакерів

На сайті московського метрополітену стався масштабний збій, внаслідок якого користувачі замість звичної сторінки бачать інтерфейс української залізниці.

Спроби зайти на офіційний сайт метро Москви призводять до завантаження сторінки "Укрзалізниці". Російські ЗМІ пояснюють ситуацію "технічними роботами", проте це не пояснює появу українського інтерфейсу.

Зображення, які з'являються на екранах росіян, повністю відповідають оформленню Укрзалізниці — з українськими номерами телефону контактного центру (0 800 503 111), електронними адресами для зв'язку (service@uz.com.ua та uz.com.ua@gmail.com) та іншими характерними елементами інтерфейсу української залізниці.

Цікаво, що на сторінці навіть є повідомлення про кібератаку на системи "Укрзалізниці", яка сталася 23 березня 2025 року. Йдеться про атаку, що призвела до серйозних порушень у роботі автоматизованих систем компанії, через що було тимчасово запроваджено паперовий документообіг.

Нагадаємо, сайт "Укрзалізниці" зазнав хакерської атаки, внаслідок якої сервіс онлайн-продажу квитків не працює. Пасажирам української залізниці рекомендують купувати квитки у касах на вокзалах.

Раніше "Телеграф" також писав, що "Укрзалізниця" відновила онлайн-продаж квитків, але є нюанс.