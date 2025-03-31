Начальника митного посту на Львівщині спіймали на великому хабарі: що є у його декларації

Чиновника затримали після отримання хабара

Служба безпеки України та Нацполіції затримали голову митного поста у Львівській області, який "кришував чорний імпорт" електроніки в Україну. В обмін на гроші він допомагав бізнесменам "оминати" процедури розмитнення та уникати відповідних платежів до бюджету нашої держави.

Інформація про це з’явилася у пресслужбі СБУ 31 березня. Також про затримання повідомили у Нацполіції Львівщини. Згідно з їхньою інформацією, в даній справі йдеться про чорний імпорт високої цифрової техніки відомих брендів, яку підприємці завозили з-за кордону.

"Як встановило розслідування, лише за одним із задокументованих епізодів чиновник "пропустив" продукцію без сплати мита більш ніж на 15 млн грн. За цю послугу він попросив особисто для себе 23 тис. американських доларів", — йдеться у повідомленні Служби безпеки.

Для оформлення правочину чиновник вносив недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення. Його затримали після отримання всього хабаря.

Голові митного поста у Львівській області повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про кого йдеться

У пресслужбах СБУ та Нацполіції не називають імені затриманого. Проте інформація про нього з’явилася ще 26 березня у мережі.

За даними зі ЗМІ та соціальних мереж, йдеться про Юрія Приходька.

Юрій Приходько. Фото: Антикор

Що є у його декларації

"Телеграф" знайшов нову декларацію, яку Приходько подав 14 березня поточного року за 2024 рік. У ній зазначено, що йому належить житловий будинок у Брюховичах Львівської області, а також земельна ділянка у Дублянах. Також він користується двома житловими будинками площею 41 та 95 м2 у Раві-Руській та селі Річки.

У графі транспортних засобів зазначено, що дружина Приходько володіє автомобілем Volkswagen ID6 2023 випуску. А самому Приходьку належить причіп Niewiadow.

За 2024 рік Юрій Приходько задекларував майже 715 тисяч. грн зарплати у Львівській митниці. Його дружина Ірина Приходько, яка викладає у ЛНУ імені Івана Франка на кафедрі міжнародних економічних відносин та за сумісництвом у Державному торговельно-економічному університеті, заробила 280 тис. грн.

Готівкою Приходько та його дружина зберігають 11 тис. доларів та 2 тис. євро та ще 120 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де зараз побіжний "слуга народу" Одарченко і чим він "прославився".