Уже чотири доби мовчать? Що в InformNapalm розповідають про обшук речника Макарука

Організація наголошує на незаконності обшуків

Державне бюро розслідувань (ДБР) після проведення обшуку у помешканні Михайла Макарука, речника InformNapalm, й досі не оприлюднило інформацію про це. Під час дій правоохоронців було вилучено техніку Михайла та камеру спостереження.

Про це пише InformNapalm. Зазначається, що обшук проходив ще 26 березня і досі ДБР офіційно не висунуло звинувачень та не прозвітувало про свої дії.

"Працівники ДБР без будь-яких санкцій суду викрали 2 ноутбуки та мобільний телефон Михайла, при цьому, щоб приховати свій злочин, вони вирвали і забрали камеру спостереження", — йдеться у повідомленні.

І навіть попри значний розголос у мережі, запити журналістів, бюро наразі не прокоментувало обшук та не пояснило свої дії. В InformNapalm продовжують слідкувати за ситуацією.

"Журналісти, і юристи намагаються також домогтись від ДБР пояснень. А також, щоб ситуацію взяли на контроль в СБУ, бо ці дії працівників ДБР дуже схожі на рейдерське захоплення комп'ютерної техніки, виконане за вказівкою третіх сторін, ймовірно, агентів впливу російських спецслужб", — пишуть у InformNapalm.

Водночас там наголошують, що не поспішають хайпувати на "політичному замовленні", бо наразі ситуація вказує на зацікавленість російських служб. Але організацію турбує той факт, що Росія може через своїх агентів впливу робити "замовлення аніматорів в ДБР".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Державний університет "Київський авіаційний інститут", раніше відомий як НАУ, навідалося Державне бюро розслідувань.