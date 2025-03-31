Правила змінюються. Як отримати бронь від мобілізації з 1 квітня

Юристка назвала категорії громадян, які не можуть бути заброньованими

Бронювання військовозобов'язаних за старим порядком втрачає чинність з 1 квітня. А також повертається стандартний термін бронювання через портал "Дія" – 72 години.

Тепер підприємства та організації зможуть бронювати своїх співробітників виключно через цей сервіс. Хто має право на бронь, а кому її не зможуть оформити, пише УНІАН.

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, право на бронювання мають працівники підприємств, які отримали статус критично важливих. Такий статус потрібно було підтвердити до 28 лютого 2025 року. Проте деякі організації досі очікують на перевірку поданих документів.

Поступово починають відновлювати статус критичності для благодійних організацій та фондів, що дозволяє їхнім співробітникам отримати бронювання через "Дію".

Щоб роботодавець міг забронювати працівника, необхідно виконати кілька умов:

оновити військово-облікові дані;

переконатися, що працівник не перебуває в розшуку;

перевірити, чи немає у працівника іншої відстрочки від мобілізації.

При цьому державні органи можуть забронювати не більше 30% співробітників, а приватні підприємства — до 50%.

Кому не зможуть оформити бронювання

Постанова Кабміну №650 визначає категорії осіб, які не підлягають бронюванню. Це стосується:

людей, які раніше проходили службу в армії;

громадян, які мають військові спеціальності, що є дефіцитними на фронті;

осіб, які не працюють на підприємствах зі статусом критичності.

Як відбуватиметься перебронювання у квітні 2025

Постанова Кабміну №76 визначає термін бронювання – 72 години. До 1 квітня підприємства могли використовувати "швидке бронювання" без очікування цього терміну. Тепер же протягом цих трьох діб військовозобов'язані залишаються без відстрочки, поки їх не переведуть на спеціальний військовий облік.

Скільки чинне бронювання

Термін дії бронювання залежить від типу підприємства:

до 1 року – для критично важливих підприємств, операторів протимінної діяльності;

на період дії контракту – для підприємств, що забезпечують ЗСУ, а також спецустанов ООН, міжнародних судів та організацій, членом яких є Україна;

на період мобілізації – для держорганів, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" писав, кому дадуть відстрочку від мобілізації у квітні. Звільнення від призову надається через сімейні обставини, проблеми зі здоров’ям або роботу у стратегічно важливих сферах.