"Кривавий пастор" карає росіян: де зараз екснардеп Турчинов і як зараз виглядає

31 березня колишньому голові СБУ виповнилося 61 рік

Український політик Олександр Турчинов, після втечі Януковича у 2014 році, був тимчасово в.о. президента України. Його називали "правою рукою" Юлії Тимошенко, був у партії "БЮТ" після її арешту у 2011 році, а потім перейшов до "Народного фронту". Сьогодні йому виповнилось 61.

До того, як Росія наважилася напасти на незалежну Україну, Турчинов в уряді обіймав різні високі посади. З 4 лютого до 8 вересня 2005 року він був головою СБУ; з 23 травня по листопад 2007 року – першим заступником секретаря РНБО; з 19 грудня 2007 року по березень 2010 року – першим віцепрем’єр-міністром України.

З повномасштабним вторгненням політик одягнув військову форму і зараз він майже не з’являється у медійному просторі. "Телеграф" розповідає, де зараз Турчинов та як виглядає.

Олександр Турчинов — що про нього відомо

Народився 31 березня 1964 року у Дніпрі. 1986 року з відзнакою закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю "обробка металів" (інженер). Працював секретарем райкому комсомолу, а згодом — завідувачем відділу агітації та пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу. У КПРС він став одним із координаторів Демократичної платформи, яка закликала до оновлення та децентралізації, за що був виключений.

Олександр Турчинов у молодості

Розпочав трудову діяльність на комбінаті "Криворіжсталь". У 1990-1991 роках обіймав посаду головного редактора Українського відділення інформаційного агентства "УНА-прес АПН". 1991 року очолив Інститут міжнародних зв’язків, економіки, політики та права, а 1992 року — Комітет із роздержавлення та демонополізації виробництва Дніпропетровської ОДА.

Фото: Уніан

Особисте життя Олександра Турчинова

33 роки одружений з педагогом Ганною Белибою, теж народилася в Дніпрі. Подружжя має єдиного сина Кирила, який з 2014 по 2016 рік був військовослужбовцем Нацгвардії України.

Родина Турчинових

Чому "кривавий пастор"?

Так українського політика прозвали російські пропагандисти. Річ у тім, що у 1999 році Турчинов хрестився у церкві "Слово життя" (баптистська церква). Тут він здійснював дияконське служіння та проповідував.

"Ви знаєте, якось уже звик. Це прізвисько придумали російські пропагандисти, для того, щоб, як вони вважали, принизити і образити, але мене часто називали "пастором", і їхній допис, що я "кривавий", що мої руки в крові російських військових, російських патріотів, – я до цього звик і не звертаю уваги", — висловився Турчинов.

Фото: УНІАН

Де зараз Олександр Турчинов

2022 року екснардеп вступив до тероборони, а потім добровільно приєднався до лав ЗСУ. Нині захищає країну від російських окупантів. За словами Олександра Турчинова, він брав участь у звільненні Києва у перші дні повномасштабного вторгнення.

Турчинов веде сторінку на Фейсбуці, де ділиться фото з фронту, а також спільними знімками з товаришами по службі. Останній пост у соцмережі датується 14 березня 2025 року, де він вітає з Днем українського добровольця.

Раніше ми розповідали, де зараз "слуга народу" Андрій Одарченко. Виявляється, в Україні йому світить тюрма.