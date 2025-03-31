НБУ скасовує обмеження на карткові перекази для громадян: але є дуже важливий момент

Та стосується це не всіх банків

З 1 квітня 2025 року українці зможуть здійснювати більше карткових переказів, оскільки закінчується дія тимчасового ліміту в 150 тисяч гривень на місяць. Обмеження, встановлене Національним банком України пів року тому, перестає діяти.

НБУ запровадив цей ліміт з 1 жовтня 2024 року на переказування коштів між фізичними особами за схемою "картка-картка" (P2P або C2C). Важливо, що обмеження стосувалося лише загальної суми вихідних переказів з усіх рахунків клієнта в одному банку на рахунки інших фізичних осіб.

Обмеження не поширювалося на кілька категорій: волонтерів, які відповідали визначеним критеріям, осіб з підтвердженими щомісячними доходами понад встановлений ліміт, переказів між власними рахунками в одному банку та переказів юридичних осіб. Також без обмежень можна було здійснювати операції за реквізитами IBAN.

Деякі банки залишають ліміти

Варто зазначити, що в грудні 2024 року найбільші банки країни — Приватбанк, Ощадбанк, Mono та Райффайзен Банк — підписали безстроковий меморандум про ще суворіші обмеження, знизивши ліміт до 50 тисяч гривень на місяць. Згодом до цієї ініціативи приєдналися ще 25 банків.

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна раніше висловила думку, що встановлення обмежень через меморандум банків відбулося під впливом держави. Втім, статистика показує, що частка карткових переказів українців у 2024 році скоротилася на 6 відсоткових пунктів порівняно з 2023 роком — з 37,1% до 31,1%.

Також раніше "Телеграф" писав, як обмеження на перекази по картках шкодить українській економіці. Економіст Олександр Савченко розповів про проблеми, пов'язані з обмеженнями на грошові перекази в Україні.