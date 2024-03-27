Сонце продовжує гратись: чому на Землі вирує магнітна буря і коли вона завершиться

Світило ще не завершило своє діло

Затяжна магнітна буря продовжує свій вплив на Землю, хоча її потужність знизилась до мінімального рівня. Астросиноптики кажуть, що протягом 26 та 27 березня вона стала наслідком сонячної плями AR3615.

За даними сайту Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передають вчені зі ресурсу дослідження космічної погоди Spaceweather, хоча протягом останніх 48 годин було переважно тихо, але сонячна пляма AR3615 становить постійну загрозу для сильних сонячних спалахів. Гігантська активна область має нестабільне магнітне поле дельта-класу, яке містить потенційну енергію для значних вивержень.

Синоптики NOAA кажуть, що 27 березня ймовірність спалахів класу М становить 75%, а спалахів X – 25%.

Магнітні бурі на Землі протягом 27-31 березня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця цього місяця.

Наразі, 27 березня, тримається магнітна буря 5 балів, яка вже 28 березня знизиться до "зеленого" рівня.

Потім, до 31 березня, за словами вчених, не прогнозується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну увірветься до +24 градусів вдень.