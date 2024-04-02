Після пилової бурі Україну накриє шторм: де пройдуть грозові дощі (карта)

По країні оголошено І рівень небезпеки

У низці областей України 2 квітня погода сильно зіпсується. Синоптики оголосили штормове попередження на значній частині країни.

Негода обійде лише три області. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вдень 2 квітня в Україні, окрім сходу, пориви вітру 15-20 м/с", — попереджають синоптики.

Крім того, на високогір’ї Карпат швидкість поривів вітру сягатиме 25-30 м/с. Оголошено штормове попередження – І рівень небезпеки. За даними ventusky, у західних і південних областях пориви вітру можуть досягати 38 м/с.

Згідно з прогнозами синоптиків, лише у трьох областях погода буде сприятливою. Йдеться про Харківську, Луганську та Донецьку області.

Негода обійде три області на сході України

Українців, які мешкають у західних областях, попередили про помірні дощі. А у більшості північних областей очікуються невеликі короткочасні дощі та місцями грози. На решті території очікується погода без опадів.

Температура повітря вдень становитиме +20°…+25°, у Криму повітря прогріється до +28°, а на Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів похолодає до +13°…+18°.

За даними синоптика Наталії Діденко, у західних областях буде дощ та сильна гроза. Там температура повітря зменшиться до 14-19 градусів тепла. У Києві також очікуються грози. Істотне зниження температури також буде 3-5 квітня.

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями у зв’язку з переміщенням атмосферного фронту з короткочасними дощами із заходу на схід країни повітряна маса з пилом із Сахари зміститься на схід за межі України — повітря стане чистішим.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на початку квітня тепла погода радуватиме українців у більшості областей. А середньодобові показники відповідатимуть першій половині травня.