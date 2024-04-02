Поток солнечного ветра приведет к магнитной буре: ученые дали прогноз на ближайшие дни

Большое пятно уменьшается в размере

Магнитная буря, бурлившая на Земле один день, уже снизила свое влияние. Однако астросиноптики предупреждают о новой угрозе, что может повлечь за собой шторм и Полярное сияние.

По данным сайта Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передают ученые из ресурса исследования космической погоды Spaceweather, геомагнитный шторм 5 баллов должен начаться 4 апреля, когда поток солнечного ветра повлияет на нашу планету.

По словам ученых, буря также приведет к яркому Полярному сиянию, которое можно увидеть невооруженным глазом вокруг Полярного круга.

В то же время гигантское солнечное пятно AR3615 больше не видно с Земли. Однако марсоход Perseverance отправил фото, где можно увидеть его с Марса.

"Марсоход может видеть то, чего не можем мы, потому что Марс смотрит вниз на обратную сторону Солнца. Ежедневно Персеверанс смотрит на Солнце, чтобы проверить воздух на наличие пыли. MASTCAM марсохода (стереокамера мачты) размещает около 90 пикселей на солнечном диске. На этих изображениях с низким разрешением размещено большое солнечное пятно. AR3615 действительно очень большое", — говорят ученые.

За солнечным пятном ученые могут наблюдать еще 8 дней, чтобы увидеть, остается ли оно большим и мощным для новых вспышек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине пройдут грозовые дожди в ближайшие дни.