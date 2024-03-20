900 тисяч років тому людство було на межі вимирання: названо причину

На порятунок ситуації вплинула масова міграція

Приблизно 900 000 років тому наші пращури майже опинилися на межі вимирання. Утім, ситуацію довелося виправити завдяки міграції.

Що стало причиною

Як повідомляє ScienceAlert, згідно з результатами дослідження геноміки, опублікованими минулий рік, предки сучасного людства відновили своє населення до всього 1300 особин у катастрофічно обмеженому просторі, що поставило їх на межу вимирання. Причиною цього стали надзвичайні кліматичні умови.

Тепер нове дослідження проливає світло на те, як масова міграція людей з Африки допомогла їм уникнути цього страшного долі. Виявлено, що масова міграція людей з Африки відбулася одночасно з підвищенням кліматичних змін. Це відкриття підтверджує попередні дати про зменшення чисельності населення та вказує на спільний фактор, який вплинув на ці події: кліматичні катаклізми, відомі як перехід до середини плейстоцену, які призвели до руйнування численних видів.

Переміщення ранніх людей до Європи та Азії з Африки було складним процесом. Найкращі докази, які маються, — це рідкісні археологічні знахідки, які часто складно датувати. Однак дані свідчать про те, що це була не одна міграція, а кілька хвиль ранніх гомінідів і людських предків, які адаптувались та виживали в нових середовищах. Два недавні дослідження, здійснені на основі різних методів аналізу, пов'язали міграцію людей з Африки з падінням чисельності населення.

Ці відкриття підкреслюють важливість швидкого реагування на кліматичні кризи для виживання видів, включаючи ранніх представників людства. Багато питань залишаються відкритими, проте розуміння того, як стародавні люди пристосовувалися до зміни клімату, може мати важливе значення для нашого майбутнього.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що дослідники виявили найдавнішу морську рептилію з довгою шиєю. Тривалий час вона була загадкою для вчених.