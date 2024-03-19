Їй 247 млн років: дослідники виявили найдавнішу морську рептилію з довгою шиєю

Тривалий час вона була загадкою для вчених

Науковці виявили найстарішу морську рептилію в світі, яка жила близько 247 мільйонів років тому. Тривалий час скам'янілість цієї дивовижної тварини, що має назву Trachelosaurus fischeri, була загадкою для вчених, але нові дослідження вирішили цю таємницю.

Про це повідомляє IflScience.Так, відкрита вперше ще в 1918 році в Німеччині, скам'янілість T. fischeri довго була предметом сперечань та плутанини серед науковців. Записи про неї показували, що це морська рептилія з довгою шиєю та маленькою головою, але її класифікація та ідентифікація зазнавала змін через роки.

Недавні дослідження вказують на те, що T. fischeri є частиною групи рептилій, які вивчаються як Tanysauria. Вчені також встановили зв'язок між T. fischeri та іншою морською рептилією, яка має назву Dinocephalosaurus orientalis, яка жила в той же період. Одним з цікавих фактів є те, що дослідження T. fischeri проводилося за допомогою музейних колекцій, що вказує на важливість зберігання та дослідження таких історичних артефактів.

Подальше всебічне порівняння цих знахідок показало, що обидва ящери є близькими родичами, що свідчить на користь морського середовища існування Trachelosaurus fischeri. Це робить це створіння найдревнішим прикладом існування довгошиїх морських ящурів, які з'явилися на Землі ще до появи перших танистрофеїдів, плезіозаврів та інших мезозойських морських рептилій з дуже довгою шиєю.

Висновки дослідників вказують на те, що період початку тріасового періоду був вирішальним для розвитку нових видів рептилій як у морях, так і на суші. Розкриття таких артефактів допомагає зрозуміти еволюцію життя на Землі та її далеку історію. Таким чином, T. fischeri стає ключовим свідком минулого, який допомагає нам розгадати таємниці еволюції та історії нашої планети.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вченими були знайдені унікальні сліди людини, яким близько 90 тисяч років. Дослідники дійшли висновку, що вони найкраще відображають присутність людини на Землі в той час.