В Ізраїлі дослідники виявили систему підземних сховищ віком 2 тисячі років: для чого вони слугували (відео)

Загалом під землею було виявлено вісім печер

Археологи з Академічного коледжу Цфату та Управління старовин Ізраїлю виявили на півночі країни підземну систему сховищ. Зазначається, що їм близько 2 тисяч років.

Чим особлива ця знахідка

Про це повідомляє The Times of Israel. Вони, ймовірно, використовувалися єврейськими селянами під час повстань проти римського правління. Ці структури включають в себе близько восьми порожнин, з'єднані тунелями під кутом 90 градусів, призначеними для того, щоб ускладнити проникнення римських солдатів, які переслідували повстанців.

Учені вважають, що ці підземні порожнини слугували як невеликі сховища. Там євреї могли ховатися під час римських патрулювань під час Першого єврейського повстання (66-70 рр. н.е.) та повстання Бар-Кохби (132-136 рр. н.е.).

Розкопки, які здійснювалися з великою участи студентів, місцевих жителів та навіть військових, показали вражаючі артефакти. Так, там було виявлено кераміку, скляний посуд, сліди їжі та інші реліквії, що свідчать про життя та боротьбу євреїв у ті важкі часи.

Для археологів це відкриття стало джерелом цінної інформації про історію регіону та його важливість у часи давнього єврейського повстання. Знахідка також ставить під сумнів деякі дебати серед дослідників щодо того, чи простягнулося повстання Бар-Кохби на територію Галілеї, а також про природу і масштаб повстань у цьому регіоні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля Бразилії знайшли затонулий острів віком 45 млн років. За словами співавтора дослідження, результати пошуків стали "видатними".