Триногий робот допоможе дослідити астероїди: його вже протестували (відео)

Вивчення астероїдів потребує дуже специфічної техніки

Вже стає очевидним, що людство входить до етапу нових космічних перегонів, оскільки в нашій Сонячній системі можна знайти не тільки потенційно придатні планети для колонізації, а й безмежну кількість корисних ресурсів, що містяться в астероїдах. Однак, щоб вивчити ці астероїди, людям потрібний принципово новий пристрій, який здатний переміщатися по нерівній поверхні в умовах повної невагомості.

І такий пристрій був недавно протестований дослідниками університету Цюриха (Швейцарія). Про це повідомляє Space.

Йдеться про цікавого робота SpaceHopper, який завдяки наявності трьох ніг може пересуватися по місцях з низькою гравітацією, на зразок астероїдів або невеликих місяців.

Робот складається з трикутного корпусу з шарнірно-зчленованими ногами на кожному розі. Кожна з цих трьох ніг має колінний та тазостегновий суглоби, що дозволяють йому відштовхуватися від поверхні та контролювати приземлення в конкретній області.

"Вважається, що [астероїди] містять цінні мінеральні ресурси, які можуть бути корисними людству в майбутньому. Дослідження цих тіл також може дати нам уявлення про формування нашого Всесвіту", — йдеться у заяві розробників.

Вони відзначають, що дослідження цих об’єктів в умовах низької або практично відсутньої гравітації – це непроста справа, оскільки ноги або колеса робота практично не мають зчеплення з поверхнею. Також там немає атмосфери, за яку могли б "зачепитися" літаючі об’єкти.

Тому вчені розробили специфічний дизайн, який попри все дозволить пристрою переміщати в певному напрямку.

Днями вони змогли протестувати його в умовах штучної невагомості та поділилися записом того, як машина утримує себе в просторі, штовхаючи повітря своїми ногами.

"Експерименти пройшли дуже успішно. Нам вдалося показати, що робот може використати свої ноги, щоб змінювати положення та стрибати у певному напрямку", — наголосили вчені.

Як повідомлялося раніше, астероїди можуть складатися не лише з цінних матеріалів, а й з елементів, з якими людство ніколи не стикалося. Наприклад, астероїд 33 Полігімнія може складатися з елементів, які виходять за межі нинішньої таблиці Менделєєва.