Трехногий робот поможет исследовать астероиды: его уже протестировали (видео)

Изучение астероидов требует очень специфической техники

Уже становится очевидным, что человечество входит в этап новой космической гонки, поскольку в нашей Солнечной системе можно найти не только потенциально пригодные планеты для колонизации, но и безграничное количество полезных ресурсов, которые хранятся на астероидах. Однако, чтобы изучить эти астероиды, людям нужно принципиально новое устройство, которое способно перемещаться по неровной поверхности в условиях полной невесомости.

И такое устройство было на днях протестировано исследователями университета Цюриха (Швейцария). Об этом сообщает Space.

Речь идет о любопытном роботе SpaceHopper, который благодаря наличию трех ног может передвигаться по местам с низкой гравитацией, вроде астероидов или небольших лун.

Робот состоит из треугольного корпуса с шарнирно-сочлененными ногами на каждом углу. У каждой из этих трех ног есть коленный и тазобедренный суставы, позволяющие ему отталкиваться от поверхности и контролировать приземление в конкретной области.

"Считается, что [астероиды] содержат ценные минеральные ресурсы, которые могут быть полезны человечеству в будущем. Исследование этих тел также может дать нам представление о формировании нашей Вселенной", — говорится в заявлении разработчиков.

Они отмечают, что исследование этих объектов в условиях низкой или практически отсутствующей гравитации это непростое дело, поскольку ноги или колеса робота практически не имеют сцепления с поверхностью. Также там нет атмосферы, за которую могли бы "зацепиться" летающие объекты.

Поэтому ученые разработали весьма специфический дизайн, который позволит устройству несмотря ни на что перемещаться в определенном направлении.

На днях они смогли протестировать его в условиях искусственной невесомости и поделились записью того, как машина удерживает себя в пространстве пиная воздух своими ногами.

"Эксперименты прошли очень успешно. Нам удалось показать, что робот может использовать свои ноги, чтобы менять положение и прыгать в определенном направлении", — подчеркнули ученые.

Как сообщалось ранее, астероиды могут состоять не только из ценных материалов, а из элементов, с которыми человечество никогда не сталкивалось. Например, астероид 33 Полигимния может состоять из элементов, которые выходят за пределы нынешней таблицы Менделеева.