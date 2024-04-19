Магнітної бурі наче й не було: чи підвищиться сонячна активність до кінця тижня

Вона мала б відбутись 18 квітня, але щезла з графіку

На Землі вирувала магнітна буря, сила якої не перевищувала 5 балів. І хоча вона була на графіку збурень, однак думки вчених щодо її дії на нашій планеті розійшлись.

Як мовиться на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ), який мав спровокувати геомагнітний шторм та полярне сяйво 18 квітня, не прибув. Він, ймовірно, або рухається дуже повільно, або взагалі не вдарить по Землі.

"Так чи інакше, геомагнітна буря зараз малоймовірна. Спостереження скасовано", — кажуть астросиноптики.

Магнітні бурі на Землі протягом 19-21 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 19-20 квітня тримається низька сонячна активність, яка не перевищуватиме силу 3 балів. Однак вже 21 квітня землянам варто готуватись до невеликого збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики прогнозують серйозне похолодання в Україні. Місцями температура повітря може опустити аж до -3 градусів.