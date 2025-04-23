Україна може втратити підтримку американських благодійників через нову ініціативу Трампа

Під загрозою опиняються навіть українські діаспорні організації

У США готують рішення, яке може зупинити допомогу Україні від приватних благодійників. Білий дім планує змінити податкові правила для фондів, які надсилають допомогу за кордон.

Це торкнеться сотень українських громадських організацій, лікарень та реабілітаційних центрів. Про це експертка з міжнародного розвитку Уляна Бах написала на своїй сторінці у Фейсбук.

За її словами, виконавчий указ, який готується цього тижня, може фактично заблокувати міжнародну діяльність американських благодійних організацій. Документ може передбачати позбавлення податкового статусу 501(c)(3) тих організацій, які надають гранти за межами США, отримують фінансування від неамериканських донорів або працюють у сферах міжнародного розвитку, клімату, прав людини та гендерної рівності.

Що таке 501(c)(3)

"Це спеціальний податковий статус неприбуткових організацій у США, який:

дозволяє їм отримувати пожертви без сплати податків,

надає податкові пільги донорам, включно з великими корпораціями, фондами й приватними особами."

"Якщо такий указ буде, то це буде удар по всій екосистемі підтримки США, яка не залежить від урядових коштів, а базується на філантропії, благодійності та солідарності", – зазначає Бах.

Під загрозою опиняються не лише великі міжнародні фонди, але й українські діаспорні організації, які закуповують обладнання, фінансують евакуації та доставляють медичні матеріали в Україну. У разі реалізації указу в жорсткій формі ці фонди можуть втратити податкові пільги, доступ до донорів та навіть можливість здійснювати банківські перекази в Україну.

"Обговорення тривають у США просто зараз, поки на рівні чуток. Але досвід останніх місяців показує, що після таких чуток, часто йдуть дії", — пише Уляна Бах.

Експертка радить організаціям, які отримують підтримку від американських благодійників, уважно стежити за розвитком ситуації та планувати свою діяльність з урахуванням можливих змін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що проти Трампа збирається велика коаліція. США руйнують систему, яку самі і створили.