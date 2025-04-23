"Рухається у хибному напрямку": прессекретарка Білого дому різко висловилась про Зеленського

Вона спростувала заяву про вимогу США визнати анексію Криму

Президент США Дональд Трамп незадоволений перебігом переговорів щодо завершення війни в Україні, а президент Володимир Зеленський "рухається у неправильному напрямку" в питанні досягнення миру. Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт 23 квітня під час спілкування з журналістами у Вашингтоні.

Про це повідомляє Reuters. За словами Левітт, Трамп хоче миру і прагне припинення кровопролиття, але для цього обидві сторони повинні бути готові до компромісу. "Президент розчарований. Його терпіння вичерпується. Він хоче бачити, як припиняється вбивство, але для цього потрібна готовність з обох боків. На жаль, президент Зеленський, здається, рухається у хибному напрямку", — заявила представниця Білого дому.

Левітт також звинуватила Зеленського у спробі вести переговори через медіа, що, на її думку, є "неприйнятним для президента США". Вона наголосила, що подібні процеси мають відбуватися за зачиненими дверима, а американська сторона вже витратила "значні ресурси, час та зусилля", щоб покласти край війні.

Прессекретарка також згадала, що саме за президентства Барака Обами Росія анексувала Крим у 2014 році. Водночас вона підкреслила, що Сполучені Штати не вимагають від України юридичного визнання анексії, а лише очікують "реалістичного підходу до переговорів", де "обидві сторони повинні чимось поступитися".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у середу, 23 квітня, літак зі спеціальним посланником президента США Стівеном Віткоффом, ймовірно, вирушив з Франції до Росії для проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.