Укр

Магнитной бури вроде бы и не было: повысится ли солнечная активность к концу недели

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Солнце
Солнце. Фото Наш Киев

Она должна была состояться 18 апреля, но исчезла из графика

На Земле бушевала магнитная буря, сила которой не превышала 5 баллов. И хотя она была на графике возмущений, однако мнения ученых о ее действии на нашей планете разошлись.

Как говорится на сайте исследования космической погоды Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ), который должен был спровоцировать геомагнитный шторм и полярное сияние 18 апреля, не прибыл. Он, вероятно, или двигается очень медленно, или вообще не ударит по Земле.

"Так или иначе, геомагнитная буря сейчас маловероятна. Наблюдение упразднено", — говорят астросиноптики.

Магнитные бури на Земле в течение 19-21 апреля

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 19-20 апреля держится низкая солнечная активность, не превышающая силу 3 баллов. Однако уже 21 апреля землянам следует готовиться к небольшому возмущению 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики прогнозируют серьезное похолодание в Украине. Местами температура воздуха может опуститься до -3 градусов.

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#Магнитная буря #Прогноз #Магнитные бури #График