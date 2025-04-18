Українці можуть купити священну собаку китайських імператорів (фото)

Порода нараховує тисячолітню історію і була привезена в Європу після грабунку палацу в Китаї

Одна з найдавніших порід собак в світі — пекінес. Її вивели в Китаї понад 2000 років тому. Пекінеси жили в палацах китайських імператорів, а прості люди мати таку собаку не могли.

Серед особливостей пекінеса — особлива зовнішність, чимось подібна до левів, через яку їх вважали духами-охоронцями. З того часу пекінеси дуже змінились. Наразі є новотипні собаки, яких продають по 4000 за цуценя. Вони кремового або білого кольору. Автор оголошення описує пекінесів так: "Крихітний втиснутий носик з красивою складочкою, великі виразні оченята, плоска мордочка, пухкі коротенькі лапки".

Новотипний пекінес

Загалом в Україні можна знайти пекінесів від 1000 до понад 25 000 грн за цуценя. Все залежить від родоводу, кольору, наявності документів.

Цуценя пекінеса

Пекінес це порода невеликих собак-компаньонів. Вони виростають:

самці 15-23 см

самки 15-23 см.

Важать собаки 3-5 кг. Живуть пекінеси 12-15 років.

Цуценята пекінеса

Пекінеси зазвичай не люблять активних прогулянок, тому вони можуть стати гарними компаньйонами для літніх людей. Проте варто пам'ятати — їхня шерсть потребує догляду, розчісування та за потреби грумінгу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні з'явилась порода собак "орхідея інків". Це гола перуанська собака, яка вважається гіпоалергенною.