"Місто розчарувань": вагітна дружина звільненого Мрочка розлютила херсонців

Жінка поділилась думками, але її слів не зрозуміли

Володимир Зеленський звільнив Романа Мрочка з посади начальника МВА Херсону, він очолював адміністрацію трохи понад два роки — з березня 2023-го. Його вагітна дружина відреагувала на це, чим розлютила жителів міста.

Указ про його звільнення з'явився на сайті Офісу президента. Сам Мрочко прокоментував своє звільнення, у коментарях його дружина Інна написала величезний коментар.

Херсон — "місце болю та розчарувань"

Свій коментар вона розпочала рядками на вірш відомої поетеси та подякувала за те, що її чоловік живий. Вона також висловилась про Херсон, адже для неї це місце болю. Не оминула теми особистого.

"Херсоне — у кожного своє "ніколи знову", для мене ти місто болю, розчарувань, моїх найбільших сліз і переживань. Прощавай. Нарешті син перестане мене питати: "а що папа колись жив з нами?". І у тебе з'явиться можливість бути поруч і насолодитись тим особливим моментом, який може тривати всього 9 місяців, 4 з яких ти вже пропустити. Я вдячна тобі за розуміння і за твоє рішення. Люблю", — написала вона.

Роман Мрочко та Інна Мрочко

Користувачів мережі обурив цей коментар. У відповідь на слова про Херсон, люди питають наступне:

"Розумію кожне слово, яке написано, окрім одного — в чому були ваші розчарування у Херсоні".

"Я чогось не розумію, чи ви не знали, в яке місто їде працювати ваш чоловік???? Це був вибір вашої родини, а вашим постом ви виявляєте неповагу до Херсона і Громади, за рахунок якої жила ваша родина!!!"

"Може тепер треба спитати думку херсонців про вас?"

Судячи з коментарів, коментар дружини Мрочка викликав негативну реакцію у херсонців, які сприйняли її слова як неповагу до їхнього міста. Що цікаво, після розголосу у соціальних мережах, коментар Інни зник.

Інна та Роман Мрочко

Роман Мрочко — що відомо

Зауважимо, що Роман Мрочко пробув на посаді голови Херсонської міської військової адміністрації трішки більш як два роки, адже Зеленський призначив його в березня 2023 року.

До цього він обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону України.

Варто зауважити, що у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни став начальником групи проведення службових розслідувань вінницького зонального відділу військової служби правопорядку.

А у серпні 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України.

Варто також нагадати, що днями Мрочко потрапив під ворожий обстріл.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський 17 квітня підписав укази про зміну керівництва у двох обласних військових адміністраціях. Нові очільники з'явилися у Сумській та Луганській областях. Попередні керівники — Володимир Артюх та Артем Лисогор — були звільнені за власним бажанням після того, як подали відповідні заяви. На посаду голови Сумської ОВА призначено Олега Григорова, а Луганську ОВА очолив Олексій Харченко.