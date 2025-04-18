Чайові від іноземців та житло з їжею: у Києві шукають пенсіонерів для цікавої роботи

Але щоб влаштуватись на роботу треба знати мову

Знайти роботу пенсіонеру важка задача. Але у Києві туристична компанія оголосила пошук екскурсовода.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті з пошуку роботи. Заробітна плата за неповну зайнятість складає від 10 000 до 30 000 гривень.

Від кандидатів вимагається середній рівень англійської мови та комунікабельність. За словами роботодавця, формальні оцінки чи сертифікати не є визначальними, а знання мови оцінюватиметься під час співбесіди.

Треба проводити екскурсії по Києву та передбачені одноденні тури до Ірпеня, Бучі, Бородянки. Компанія також організовує тривалі подорожі до Чернігова, Славутича, Чорнобильської зони та міста Прип'ять.

Кандидат повинен мати відкритий характер, любити спілкуватися з людьми різних культур та із захопленням розповідати про Київ і Україну. Досвід роботи бажаний, але не обов'язковий – компанія надає час для навчання. Наявність водійських прав та власного автомобіля буде перевагою.

Умови праці включають конкурентну щоденну оплату, можливість отримувати чайові від іноземних туристів, додаткову компенсацію за одноденні тури та забезпечення проживанням і харчуванням під час багатоденних турів за межами Києва.

Раніше "Телеграф" писав, що активним пенсіонерам пропонують заробіток на грибах.