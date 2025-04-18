"Всенічна" чи "всеношна"? Як правильно називати нічну Великодню службу
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Одна із назв вважається застарілою
У період Великодніх свят багато вірян готуються до нічного богослужіння, яке традиційно відбувається напередодні Воскресіння Христового.Однак виникає питання: як правильно називати цю службу — "всенічна" чи "всеношна"?
За словником церковно-обрядової термінології та нормами сучасної української мови, коректним терміном є "всенічна" або "всенічне бдіння". Цей термін походить від церковнослов’янського слова "бдѣніє", що означає "чування" або "неперервне молитовне стояння вночі".
Термін "всеношна" є застарілим. За словником української мови "всеношна" — це церковна служба, що правиться цілу ніч під Великдень.
За даними Релігійно-інформаційної служби, назви церковного богослужіння "всеношна". Пишеться воно саме з маленької букви.
Отже, коли йдеться про нічну Великодню службу, можемо казати і "всенічна" за новим стилем, і "всеношна" за старим.
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