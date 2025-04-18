Олімпійська чемпіонка прийшла на шкільний забіг матусь: відео стало хітом у мережі

У суперниць не було жодного шансу

Триразова олімпійська чемпіонка в бігу на короткі дистанції взяла участь у шкільному заході сина Зіона. Ямайській спортсменці, як і іншим матусям, довелося трохи побігати.

Зрозуміло, 38-річна Шеллі-Енні перемогла. Про це повідомляє Sports Illustrated.

Фрейзер-Прайс захопила лідерство на дистанції з перших метрів та перемогла з величезною перевагою. Відео забігу стало хітом у мережі, адже нечасто можна побачити змагання олімпійських чемпіонів зі звичайними людьми. Крім того, одне із відео знімав дрон. Оператор трансляції опинився у скрутному становищі, бо не знав, що робити: знімати лише чемпіонку, чи інших учасників.

До речі, Зіон також виграв свій забіг:

Довідка: Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс — 8-кратна медалістка Олімпійських ігор, 11-разова чемпіонка світу (всього 17 медалей), прапороносець збірної Ямайки на церемоніях відкриття Олімпійських ігор 2016 та 2020 років.

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