Один рік заощаджень - і айфон у вас в руках. Яку суму доларів потрібно відкладати щомісяця

Купити айфон можна вже через 12 місяців, якщо відкладати протягом року по трохи більше ніж 1900 гривень

Збирати долари можна як на фінансову подушку, так і на значну якусь покупку, наприклад iPhone. Якщо відкладати валюту в певній сумі, то вже через рік українець може стати власником цього смартфону.

Наразі найпопулярніші айфони можуть коштувати від 22 999 до 62 799 гривень, згідно з пропозиціями в "Rozetka". Ціна залежить від багатьох факторів, починаючи від року випуску.

З цього списку ми візьмемо найдешевший варіант — Apple iPhone 13 з вбудованою пам'яттю в 128GB. Його ціна — 22 999, майже 23 тисячі гривень. Якщо перевести цю суму в долари, то, згідно з актуальним курсом продажу готівкової валюти 18 квітня 2025 у "Мінфін" в 41,15 гривні, це дорівнює 559 доларам.

Якщо розділити цю суму на один рік, то в місяць потрібно відкладати майже 46,6 долара, тобто 1912,25 гривні, якщо по курсу купівлі в 41,05 гривень.

Є ще більш економний варіант — розподілити відкладення на півтора року. У такому випадку сума щомісячних заощаджень складе 31,06 доларів, тобто 1275,013 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як довго потрібно не пити каву, аби купити "Ланос".