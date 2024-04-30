Яке сьогодні, 30 квітня, свято: що не можна робити, щоб не напали невдачі

Сьогодні в Україні зустрічають Великий вівторок Страсного тижня 2024, а також День прикордонника

Цей тиждень, за церковним календарем, знаменує собою останні дні Ісуса Христа — Страсна седмиця. У цей період православні та греко-католики активно готуються до зустрічі Великодня, яка у 2024 році випадає на 5 травня.

30 квітня віряни зустрічають Великий вівторок. Сьогодні в церкві відзначають останню проповідь Ісуса в Єрусалимському храмі, де він засудив фарисеїв та книжників, а також розповів кілька притч, включаючи ті, що стосуються Страшного суду, кінця світу, десяти дів, талантів та данини кесареві.

У Великий вівторок проводяться релігійні обряди: ранкова служба, читання Євангелія під час великопісних годин, вечірнє богослужіння з літургією Передосвячених Дарів і велика вечеря. Християни продовжують дотримуватися суворого Великого посту 2024.

У цей день заведено сухоїдіння. Їсти можна бездріжджовий хліб, свіжі овочі, фрукти, ягоди, сушені фрукти, горіхи, мед — будь-яку рослинну їжу без термічної обробки та олії. Не слід вживати чай, компот та кисіль.

Традиції та прикмети на 30 квітня

У народі святкується Яків Теплий. День називали теплим, бо до 30 квітня (13 травня за старим стилем) після тривалого періоду холодів наставало приємне тепло.

За старих часів наступала важка пора роботи на полі, від результатів якої залежав весь урожай, тому на Якова Теплого не ледарювали та не веселилися, особливо заборони стосувалися весіль. Казали: у травні одружуватися — усе життя потім мучитися.

Період з 30 квітня на 1 травня називається Вальпургієва ніч. Вважається, що нечисть у цей "відьомський" час збирається на шабаші.

Фото: pixabay

Піде дощ – буде великий урожай грибів, а якщо ясна погода – добрий урожай пшениці.

Небо зоряне — літо буде врожайним, якщо не видно зірок — буде спекотним і мізерним.

Що не можна робити 30 квітня

Лаятися, лихословити – до хвороб.

Міняти зачіску або заплітати коси — в них можна "вплести" невдачу.

Знайомитись, заводити нові стосунки – невдалий час для подальшої дружби чи кохання.

Носити червоний, рожевий одяг — "кольори кохання" цього дня можуть призвести до самотності.

Поминати старе, погане — усі справи підуть нанівець.

Вирушати в далеку дорогу — мандрівника можуть здолати неприємності в дорозі.

У кого іменини 30 квітня

Сьогодні свій День ангела відзначають: Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, Василь.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

30 квітня в Україні святкується День прикордонника, який відзначається на знак визнання тих, хто присвятив своє життя захисту кордонів України, забезпечення національної безпеки та цілісності країни.

Також у світі сьогодні зустрічають Міжнародний день джазу (International Jazz Day), День "Візьміть тварину з притулку", Міжнародний день свічника, День чесності, День ластовиння сузір’їв, Свято кам’яної стіни.

Дуже цікаві свята 30 квітня є у США. Це День вівсяного печива, Національний день родзинок (National Raisin Day), День стильної зачіски (Hairstyle Appreciation Day), День чаю з кульками (National Bubble Tea Day), День дітей військовослужбовців (National Military Brats Day) та День кролика "Багз Банні" (National Bugs Bunny Day).

Раніше "Телеграф" розповідав, що травень щедрий на святкові дні та професійні свята. Ми публікували список свят та пам’ятних дат в останній весняний місяць.