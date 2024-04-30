Солнечное пятно капризничает: ученые дали прогноз по магнитным бурям на ближайшие дни

На графике нет "красных" дней

Солнечное пятно AR3654 продолжает потрескивать вспышками разного уровня мощности. Активная ее часть создала нестабильное магнитное поле "бета-гамма-дельта", содержащее энергию для мощных вспышек класса Х.

Как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, в настоящее время солнечное пятно потрескивает меньшими вспышками класса C. Они могут рассеивать энергию, необходимую для большего извержения.

Магнитные бури на Земле в течение 30 апреля-5 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 30 апреля держится низкая солнечная активность, не превышающая силу 3 баллов. Однако уже с 1 по 2 мая землянам следует готовиться к небольшому возмущению 4 баллов.

После того, до 5 мая, прогнозируется колебание, не превышающее "зеленый уровень".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ждать украинцам накануне Пасхи. Синоптики дали нелестный прогноз.