Подвійний удар від Сонця: коли сильна магнітна буря завершить свою дію на Землі
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Астросиноптики оновили графік збурень
Геомагнітний шторм, який тримається на нашій планеті вже 2 дні, виріс до сильного і разом з ним відбулось полярне сяйво. Причиною коливань став викид корональної маси (СМЕ), який може повторитись ще 4 травня.
Згідно з даними астросиноптиків зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, два СМЕ вилетіли у космос 2 травня. Їх сила була незначною, але разом вони викликали сильну бурю класу G3 із полярним сяйвом на півдні аж до Вашингтона в США.
Вчені зауважують на тому, що 4 травня також може бути ще один СМЕ, який змінить магнітне поле Землі.
Магнітні бурі на Землі протягом 3-5 травня
Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.
Протягом 3 травня тримається висока магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 7 балів. Уже з 4 по 5 травня землянам варто готуватись до середнього шторму 4 балів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях України до кінця тижня очікуються заморозки.