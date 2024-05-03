Подвійний удар від Сонця: коли сильна магнітна буря завершить свою дію на Землі

Астросиноптики оновили графік збурень

Геомагнітний шторм, який тримається на нашій планеті вже 2 дні, виріс до сильного і разом з ним відбулось полярне сяйво. Причиною коливань став викид корональної маси (СМЕ), який може повторитись ще 4 травня.

Згідно з даними астросиноптиків зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, два СМЕ вилетіли у космос 2 травня. Їх сила була незначною, але разом вони викликали сильну бурю класу G3 із полярним сяйвом на півдні аж до Вашингтона в США.

Вчені зауважують на тому, що 4 травня також може бути ще один СМЕ, який змінить магнітне поле Землі.

Магнітні бурі на Землі протягом 3-5 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 3 травня тримається висока магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 7 балів. Уже з 4 по 5 травня землянам варто готуватись до середнього шторму 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях України до кінця тижня очікуються заморозки.