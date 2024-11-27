Арахамію застали зі скандальним депутатом від ОПЗЖ на Закарпатті: як він це пояснив

Розкрилися цікаві подробиці

Депутат Закарпатської облради від забороненого ОПЗЖ Владислав Каськів нібито намагається "відібрати" земельні ділянки у місцевих підприємців у селі Пилипець на Закарпатті, щоб створити там гірськолижний курорт. На початку жовтня поточного року у супроводі Каськіва до Пилипця приїжджав і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

У ході проведення журналістського розслідування видання Hromadskе з’ясувало цікаві деталі. Як виявилося, про тиск з боку Каськіва повідомив власник готелю "Берлога" Івана Борічка.

"Ультиматум був дуже простий: "Якщо ти його не прибереш, через деякий час ми його відіжмемо, заберемо, придумаємо, що з цим зробити, тому ти маєш це розуміти". Ось такий був конкретний ультиматум", - розповів підприємець.

Як повідомляється в матеріалі, незабаром вони справді придумали, що з ним зробити. До процесу залучили архітектора Валерія Безносько, який за версією місцевих, прийшов на посаду до їхньої об’єднаної територіальної громади до кінця 2022 року. Він переробив генеральний план села таким чином, що шматочок ділянки, на якій розташований готель Івана Боричка, виявився шматком ділянки, що належить ТОВ з орбіти Каськіва — "Боржава СКі" та "Скай ленд".

Далі згадані компанії подали до суду позов на підприємця з вимогою зобов’язати його знести "Берлогу". Відносно Боричка відкрили кримінальне провадження про нібито самовільне захоплення земельної ділянки.

З’ясувалося, що подібна ситуація сталася з Надією Гладьо, мешканкою сусіднього села Подобовець. Ось тільки в неї хочуть забрати будинок.

"У 2013 році ми почали будуватися, у 2017-му вже практично був будинок, і ми зробили приватизацію, у нас документи були готові. Почалася ця вся катавасія, вже третій рік напевно. Дзвінки анонімні. Вони кажуть: "Куплю цей будинок", російською мовою А я відповіла: "Цей будинок не продається, ми його будуємо для себе", - розповідає Надія Гладьйо.

Як виявилося в ході розслідування, у супроводі Каськіва на початку жовтня до Пилипця приїжджав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. На запитання журналістів про те, що він із Каськівим робив у Закарпатській області, Арахамія відповів, що займається залученням інвестицій та дивився на проєкт гірськолижного курорту "Боржава".

Також у матеріалі зазначено, що на запитання журналістів Давид Арахамія пояснив спільну поїздку з Каськівим наступним чином:

"Я не займаюся репутаційним менеджментом".

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