Тиснула руку Путіну і була єдиною жінкою-прем’єром: як змінювалася Юлія Тимошенко за роки при владі

За свою політичну кар’єру Юлія Тимошенко не раз міняла образи та оточення

Юлія Тимошенко — відома українська політикиня, яка при владі в країні чи не з самого початку незалежності України. За цей час вона змінилася не лише зовні, а й у своїх повноваженнях та у відносинах з іншими політиками.

Сьогодні, 27 листопада, Юлія Тимошенко відзначає день народження – їй виповнилося 64 роки. "Телеграф" вирішив згадати, якою була політик на різних етапах в українській політиці.

Тимошенко на початку політичної кар’єри

Юлія Тимошенко розпочала свою політичну кар’єру у 1997 році — вона стала народним депутатом другого скликання Верховної Ради. Вже у 1999 році вона створила партію "Батьківщина", яку сама і очолила, і з якою всі ці роки заходила до українського парламенту.

Вже тоді Юлія Тимошенко почала формувати свій політичний імідж і образ. Одним із найяскравіших і найвідоміших елементів її образу стала коса, обвита навколо голови. Хоча іноді вона з’являлася і з розпущеним волоссям.

Юлія Тимошенко у 2002 році. Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко під час Помаранчевої революції

За часів Помаранчевої революції Юлія Тимошенко підтримала Віктора Ющенка. Вона не просто стояла поруч із ним на Майдані, а й зняла свою кандидатуру з президентських виборів на той час. Однак при цьому мітила у крісло прем'єр-міністра.

Юлія Тимошенко у 2004 році. Фото: Getty Images

Єдина жінка – прем’єр-міністр в Україні

За всю історію України Юлія Тимошенко стала єдиною жінкою, яка була прем’єр-міністром. Вперше її термін на цій посаді тривав із 4 лютого 2005 року до 8 вересня 2005 року. Вдруге вона була прем'єром у період 18 грудня 2007 року – 3 березня 2010 року.

Тимошенко тисне руку Путіну у 2009 році.

Тимошенко під час Революції Гідності

У момент, коли в Україні розпочалася Революція Гідності, Юлія Тимошенко сиділа у в’язниці, куди її відправив режим Януковича. І саме під час цього Євромайдану її випустили після втечі Віктора Федоровича з України. Тимошенко прямо з колонії привезли на Майдан — ослаблену і в інвалідному візку. При цьому вона була зі своєю фірмовою косою і на високих підборах.

Тимошенко на Євромайдані у 2014 році. Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко зараз — все частіше без коси

Юлія Тимошенко і у дев’ятому скликанні Верховної Ради залишається народним депутатом. Вона час від часу виступає із публічними заявами — пропонує вирішення військових проблем України та висвітлює свою допомогу армії та українцям, які постраждали від повномасштабної війни. Однак тепер вона не так часто носить свою косу. У її образах все частіше з’являються більш класичні та жіночні зачіски та укладання.

Юлія Тимошенко у 2021 році. Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко у 2022 році. Фото: Getty Images

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