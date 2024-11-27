Тиснула руку Путіну і була єдиною жінкою-прем’єром: як змінювалася Юлія Тимошенко за роки при владі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За свою політичну кар’єру Юлія Тимошенко не раз міняла образи та оточення
Юлія Тимошенко — відома українська політикиня, яка при владі в країні чи не з самого початку незалежності України. За цей час вона змінилася не лише зовні, а й у своїх повноваженнях та у відносинах з іншими політиками.
Сьогодні, 27 листопада, Юлія Тимошенко відзначає день народження – їй виповнилося 64 роки. "Телеграф" вирішив згадати, якою була політик на різних етапах в українській політиці.
Тимошенко на початку політичної кар’єри
Юлія Тимошенко розпочала свою політичну кар’єру у 1997 році — вона стала народним депутатом другого скликання Верховної Ради. Вже у 1999 році вона створила партію "Батьківщина", яку сама і очолила, і з якою всі ці роки заходила до українського парламенту.
Вже тоді Юлія Тимошенко почала формувати свій політичний імідж і образ. Одним із найяскравіших і найвідоміших елементів її образу стала коса, обвита навколо голови. Хоча іноді вона з’являлася і з розпущеним волоссям.
Юлія Тимошенко під час Помаранчевої революції
За часів Помаранчевої революції Юлія Тимошенко підтримала Віктора Ющенка. Вона не просто стояла поруч із ним на Майдані, а й зняла свою кандидатуру з президентських виборів на той час. Однак при цьому мітила у крісло прем'єр-міністра.
Єдина жінка – прем’єр-міністр в Україні
За всю історію України Юлія Тимошенко стала єдиною жінкою, яка була прем’єр-міністром. Вперше її термін на цій посаді тривав із 4 лютого 2005 року до 8 вересня 2005 року. Вдруге вона була прем'єром у період 18 грудня 2007 року – 3 березня 2010 року.
Тимошенко під час Революції Гідності
У момент, коли в Україні розпочалася Революція Гідності, Юлія Тимошенко сиділа у в’язниці, куди її відправив режим Януковича. І саме під час цього Євромайдану її випустили після втечі Віктора Федоровича з України. Тимошенко прямо з колонії привезли на Майдан — ослаблену і в інвалідному візку. При цьому вона була зі своєю фірмовою косою і на високих підборах.
Юлія Тимошенко зараз — все частіше без коси
Юлія Тимошенко і у дев’ятому скликанні Верховної Ради залишається народним депутатом. Вона час від часу виступає із публічними заявами — пропонує вирішення військових проблем України та висвітлює свою допомогу армії та українцям, які постраждали від повномасштабної війни. Однак тепер вона не так часто носить свою косу. У її образах все частіше з’являються більш класичні та жіночні зачіски та укладання.
Раніше "Телеграф" розповідав, якою була 19-річна Юлія Тимошенко у день свого весілля. Худенька і з пишною зачіскою