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Тиснула руку Путіну і була єдиною жінкою-прем’єром: як змінювалася Юлія Тимошенко за роки при владі

Автор
Галина Струс
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Головним елементом образів Юлії Тимошенко завжди була її коса
Головним елементом образів Юлії Тимошенко завжди була її коса. Фото Телеграф, Getty Images

За свою політичну кар’єру Юлія Тимошенко не раз міняла образи та оточення

Юлія Тимошенко — відома українська політикиня, яка при владі в країні чи не з самого початку незалежності України. За цей час вона змінилася не лише зовні, а й у своїх повноваженнях та у відносинах з іншими політиками.

Сьогодні, 27 листопада, Юлія Тимошенко відзначає день народження – їй виповнилося 64 роки. "Телеграф" вирішив згадати, якою була політик на різних етапах в українській політиці.

Тимошенко на початку політичної кар’єри

Юлія Тимошенко розпочала свою політичну кар’єру у 1997 році — вона стала народним депутатом другого скликання Верховної Ради. Вже у 1999 році вона створила партію "Батьківщина", яку сама і очолила, і з якою всі ці роки заходила до українського парламенту.

Вже тоді Юлія Тимошенко почала формувати свій політичний імідж і образ. Одним із найяскравіших і найвідоміших елементів її образу стала коса, обвита навколо голови. Хоча іноді вона з’являлася і з розпущеним волоссям.

Юлія Тимошенко фото
Юлія Тимошенко у 2002 році. Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко під час Помаранчевої революції

За часів Помаранчевої революції Юлія Тимошенко підтримала Віктора Ющенка. Вона не просто стояла поруч із ним на Майдані, а й зняла свою кандидатуру з президентських виборів на той час. Однак при цьому мітила у крісло прем'єр-міністра.

Юлія Тимошенко фото
Юлія Тимошенко у 2004 році. Фото: Getty Images

Єдина жінка – прем’єр-міністр в Україні

За всю історію України Юлія Тимошенко стала єдиною жінкою, яка була прем’єр-міністром. Вперше її термін на цій посаді тривав із 4 лютого 2005 року до 8 вересня 2005 року. Вдруге вона була прем'єром у період 18 грудня 2007 року – 3 березня 2010 року.

Тимошенко, Путін
Тимошенко тисне руку Путіну у 2009 році.

Тимошенко під час Революції Гідності

У момент, коли в Україні розпочалася Революція Гідності, Юлія Тимошенко сиділа у в’язниці, куди її відправив режим Януковича. І саме під час цього Євромайдану її випустили після втечі Віктора Федоровича з України. Тимошенко прямо з колонії привезли на Майдан — ослаблену і в інвалідному візку. При цьому вона була зі своєю фірмовою косою і на високих підборах.

Тимошенко Майдан
Тимошенко на Євромайдані у 2014 році. Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко зараз — все частіше без коси

Юлія Тимошенко і у дев’ятому скликанні Верховної Ради залишається народним депутатом. Вона час від часу виступає із публічними заявами — пропонує вирішення військових проблем України та висвітлює свою допомогу армії та українцям, які постраждали від повномасштабної війни. Однак тепер вона не так часто носить свою косу. У її образах все частіше з’являються більш класичні та жіночні зачіски та укладання.

Юлія Тимошенко фото
Юлія Тимошенко у 2021 році. Фото: Getty Images
Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко у 2022 році. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була 19-річна Юлія Тимошенко у день свого весілля. Худенька і з пишною зачіскою

Теги:
#Юлія Тимошенко #Політик #Народний депутат