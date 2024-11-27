ПСВ — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гірники спробують взяти очки у Нідерландах

У середу, 27 листопада, донецький "Шахтар" зіграє поєдинок 5 туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти ПСВ. Донецький клуб після 4-х турів ЛЧ має на своєму рахунку 4 очки.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСВ — "Шахтар". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів ПСВ — "Шахтар" (оновлюється)

Де і коли дивитися матч ПСВ — "Шахтар"

Онлайн-трансляція матчу ПСВ — "Шахтар" доступна на Megogo за підпискою "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність". Вартість перегляду гри — від 69 грн.

Прогноз букмекерів на матч ПСВ — "Шахтар"

На думку аналітиків, у Гірників практично немає шансів на успіх у цьому протистоянні. Фахівці оцінили ймовірність тріумфу Гірників у 14%, а нідерландців – у 67%.

Favbet: (перемога ПСВ 1,44 — нічия 5,00 — перемога "Шахтаря" 7,00)

William Hill: (1,44 — 4,75 — 7,50)

Bwin: (1,43 — 4,75 — 6,75)

Нагадаємо, за підсумками чотирьох турів Ліги чемпіонів Гірники набрали 4 очки. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). У третьому турі "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1), після чого переміг "Янг Бойз" (2:1).

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Янг Бойз":

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Янг Бойз"

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку до ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д та "Брестом".