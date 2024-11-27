Перемир’я між Ізраїлем та Ліваном може розпалити ще більшу війну в іншій точці, - ЗМІ

Ізраїль постійно заявляє про свої права на цю територію

Нещодавнє перемир'я в Лівані, замість полегшення ситуації, може створити додаткові перешкоди для встановлення миру в секторі Газа. Причини криються в складній внутрішньополітичній динаміці Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху Ізраїлю перебуває під потужним тиском з боку праворадикальних членів коаліції. Наприклад, міністр фінансів Бецалель Смотріч відверто заявляє про плани окупації Сектора Газа та скорочення палестинського населення. Про це пише видання The Guardian.

Досягнення компромісу в Лівані фактично звузило маневровість Нетаньяху. Права частина його коаліції очікує на "повну перемогу" в Газі, тому будь-які поступки можуть призвести до розпаду урядової коаліції.

ХАМАС демонструє готовність до угоди на раніше узгоджених умовах: вихід ізраїльських військ, повернення переміщених осіб та обмін полоненими. Натомість ізраїльський уряд прагне повної перемоги в Газі.

Додатковим викликом є повернення Дональда Трампа до влади. Він вимагає завершення конфлікту до своєї інавгурації 20 січня. Це ставить Нетаньяху перед складним вибором між впливовим закордонним партнером та партнерами всередині країни.

За даними джерел, внаслідок бойових дій у Газі загинуло понад 44 000 осіб. Ізраїльська авіація продовжує завдавати ударів по населених пунктах, що ускладнює мирний процес.

Де розташовані Ізраїль, сектор Газа та Ліван

Раніше "Телеграф" також писав, що Ізраїль завдав удару по Лівану після розмов про припинення вогню. Попри дипломатичний прорив, воєнні дії розгорілися.