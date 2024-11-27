У Зеленського назвали дві умови для початку переговорів з Росією

Москва поки що не зацікавлена у світі

Плідні переговори України та Росії можливі лише після кількох кроків. Вони стали б відправною точкою для подальшого врегулювання.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у коментарі Dagens industri. На його думку, одним із таких кроків є воля обох сторін на припинення бойових дій. Крім того, додає Єрмак, ситуація має бути повернена як мінімум станом на 23 лютого 2022 року.

"Це стало б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки частина України була окупована до цієї дати. Але Росія не виявляє жодної ознаки такої готовності, оскільки вона продовжує ескалацію:

Путін розмістив 11 тисяч північнокорейських солдатів на кордоні з Україною, з потенціалом збільшення цього числа до 100 тисяч.

Запуск Росією ядерної гіперзвукової ракети середньої дальності по Дніпру минулого тижня у поєднанні з погрозами Путіна щодо подальших ударів.

Це ще раз демонструє, що Москва не зацікавлена у мирі. Кожен російський удар і ядерна загроза мають зустрітися з непохитною рішучістю. Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового та цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, має бути негайно. Підтримка України перед цими викликами має бути постійною, міцною та довгостроковою", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи українці хочуть заморозки конфлікту і чи готові прийняти переговори з РФ.