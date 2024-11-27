Консульство Росії у Польщі може перейти до рук України

Переговори з цього питання вже ведуться

Будівля генконсульства РФ у польській Познані може перейти у розпорядження до української дипмісії. Наші дипломати вже надіслали офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом.

Про це повідомляє видання "Укрінформ" із посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Переговори щодо цього питання вже активно ведуться на рівні МЗС.

Так, Україна планує збільшити свою консульську присутність у Польщі та хоче зайняти будівлю генконсульства РФ у Познані. Це стало теоретично можливо після того, як Варшава назвала російських дипломатів у цьому місті небажаними особами та вирішила закрити установу.

Коли російські представники покинуть будівлю в Познані, там можливе розміщення української дипмісії.

"Україна зацікавлена в отриманні у користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі", — зазначив глава українського МЗС.

При цьому глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вже заявляв про те, що якщо Україна звернеться щодо використання цієї будівлі для відкриття власного консульства у цьому місті, то Варшава поставиться до цього прихильно.

Нагадаємо, Варшава наприкінці жовтня вирішила закрити генеральне консульство РФ у Познані, а його персонал оголосили персонами нон грата.

За словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, це вирішили зробити після неодноразових спроб Росії влаштувати диверсії на території держави і через те, що РФ веде "гібридну війну" проти Заходу, включаючи Польщу.

Як відомо, у Польщі є три генеральні консульства Росії — крім Познані, у Кракові та Гданську.

Російське консульство у Познані було відкрито у 1946 році за угодою між посольством Радянського Союзу та Міністерством закордонних справ Польської Народної Республіки. Консульство призупинило свою діяльність у 1948 році і знову відкрилося у 1960 році.

У 1971 році воно було перетворене на генеральне консульство.

Наприкінці жовтня 2024 року Варшава прийняла рішення вислати російське генконсульство з Познані.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії багато українців виїхали за кордон та знайшли порятунок в інших країнах, зокрема Польщі. Кількість офіційно працевлаштованих тут лише наших співвітчизників (чоловіків) складає 406 тисяч осіб.