Двойной удар от Солнца: когда сильная магнитная буря завершит свое действие на Земле

Астросиноптики обновили график возмущений

Геомагнитный шторм, держащийся на нашей планете уже 2 дня, вырос до сильного и вместе с ним произошло полярное сияние. Причиной колебаний стал выброс корональной массы (СМЕ), который может повториться еще 4 мая.

Согласно данным астросиноптиков с сайта исследования космической погоды Spaceweather, два СМЕ вылетели в космос 2 мая. Их сила была незначительной, но вместе они вызвали сильную бурю класса G3 с полярным сиянием на юге вплоть до Вашингтона в США.

Ученые отмечают, что 4 мая также может быть еще один СМЕ, который изменит магнитное поле Земли.

Магнитные бури на Земле в течение 3-5 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 3 мая держится высокая магнитная буря, не превышающая силу 7 баллов. Уже с 4 по 5 мая землянам следует готовиться к среднему шторму 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях Украины до конца недели ожидаются заморозки.