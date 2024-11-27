Чи будуть смарагдові світлофори ще невідомо: розробники прокоментували плани змін на дорогах

Зміни торкнуться не всіх світлофорів

Остаточна версія нової редакції ДСТУ 4092 "Світлофори дорожні", яка нібито почне діяти з 1 травня 2025 року і запровадить зміни у правилах дорожнього руху, зокрема, у кольорах світлофорів, ще недоступна. Про це "Телеграфу" заявили в КП "Центр організації дорожнього руху".

Наразі існує лише наказ, і навіть організації, які брали участь у розробці змін, не мають доступу до фінального варіанту. "Ми брали участь у розробці та внесенні змін, але яка буде остаточна версія – поки що невідомо", – зазначили представники КП.

Фахівці, які розробляли цей ДСТУ, додавали свої пропозиції, тож можуть надати коментарі лише в межах своєї частини роботи.

Натомість уривки документа вже поширюється у соцмережах, наприклад, їх опублікував Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Частина документу ДСТУ 4092:2024

За його словами, нова редакція ДСТУ 4092:2024 по світлофорах принципово серйозних відмінностей не передбачає. Щобільше, мова не йде про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг.

Своєю чергою, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко у коментарі "Телеграфу" пояснив, що твердження про те, що старі світлофори не відповідатимуть новому ДСТУ, і що на цій підставі можна буде спростувати порушення ПДР — не відповідає дійсності.

Він підкреслив, що навіть у разі, якщо старі світлофори не будуть замінені, правопорушники повинні будуть ще довести свою правоту в суді.

Нагадаємо, в Україні 1 травня 2025 року почне діяти нова редакція Державного стандарту ДСТУ 4092 "Світлофори дорожні". Інформація була опублікована на сайті Українського науково-дослідного та навчального центру, однак сторінка наразі недоступна.

Повідомлялося, що незабаром на українських дорогах колір зеленого сигналу світлофорів буде смарагдовим, а стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні.