Футболіст збірної України поставив на вуха всю Росію у Лізі чемпіонів (відео)

Український воротар не потиснув руку російському футболістові у Лізі чемпіонів

У середу, 27 листопада, "Бенфіка" Анатолія Трубіна приймає "Монако" у 5 турі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У паралельному матчі "Шахтар" зустрічається із ПСВ.

Перед поєдинком відбулося традиційне рукостискання, в рамках якого воротар збірної України проігнорував російського півзахисника "Монако" Олександра Головіна. Момент викликав справжню істерику серед росіян у мережі, передає "Телеграф".

Трубін пройшов повз Головіна, який дуже здивувався такому вчинку від українця. Російські пропагандисти, напевно, обсмокчуть цей момент найближчими днями. В Інтернеті вже можна побачити сотні незадоволених коментарів росіян на адресу Трубіна та українців.

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України разом із Трубіним грала у першій групі дивізіону B Ліги націй із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Це означає, що на Синьо-жовтих чекає стиковий матч за право зіграти в Лізі А.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1), а у 6-му обіграли Албанію (2:1).