Похолодання та дощі скоро покинуть Київ. Коли містянам можна буде зняти куртки

У Києві цими днями різко зміниться погода і замість дощів та холоду буде суттєве потепління

Негоду у Києві у вигляді хмар, дощів та прохолоди скоро замінить сонце та тепло. Синоптики прогнозують, що місто прогріється до +19 градусів вдень.

Однак у ресурсі Meteofor зауважують, що найближчими днями ще вируватимуть свіжі вітри. Їх сила не перевищить 9 м/с.

Середа, 2 квітня, буде хмарною та мокрою. Дощі, які почались вночі, протримаються до пізнього вечора. Протягом другої половини доби очікуються найінтенсивніші опади. Денна температура сягне +10 градусів, а вночі вона зафіксувалась біля +8 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються вдень та ввечері — свіжі 8 м/с.

Трохи більше, аніж половина наступного дня, 3 квітня, буде хмарною та мокрою, адже вночі мають пройти дощі. Ввечері небо проясниться. Повітря вдень прогріється до +15 градусів, а вночі охолоне до +8 градусів. Свіжі пориви вітру прогнозуються всю добу — до 9 м/с.

Останній день робочого тижня, 4 квітня, вже буде набагато теплішим та сонячним, аніж середа. Показники температури у денний час виростуть до +19 градусів, а вночі опустяться до +7 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україні знову чекати на повернення дощів.