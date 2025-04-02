З Одещини запустили пором до Азії: куди можна потрапити - ЗМІ
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Пороми повертаються до Одеси. Переправа Чорноморськ – Варна, яка зупинила роботу від початку повномасштабного вторгнення, відновила рейси.
Про це пише видання "Думська". За інформацією журналістів, сталося це кілька днів тому, і за цей час вантажно-пасажирський пором "Вільнюс" нібито уже встиг зробити кілька рейсів до морської столиці Болгарії.
Довідково: "Вільнюс" (Vilnius) побудований в Німеччині в 1987 році. Це один із найбільших у світі автомобільно-залізничних поромів класу "RoRo", зареєстрований у литовському порту Клайпеда, належить данській компанії "DFDS A/S" та експлуатується українською судноплавною компанією "Укрферрі".
Характеристики:
- Довжина 191 м,
- ширина 28 м,
- валова місткість понад 22 тис тонн,
- швидкість 14,5 вузлів,
- може прийняти на борт одночасно до 50 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів з причепами,
- є каюти на 108 місць, ресторан, бар, салон для відпочинку, дитяча ігрова кімната.
Зазначимо, що поромна переправа Варна – Чорноморськ – залізнична поромна переправа, що сполучає морські порти Варна (Болгарія) та Чорноморськ (Україна). Відстань – 550 км.
Як пише видання, відомий маршрут зараз став частиною нової поромної лінії Чорноморськ – Варна – Батумі, з’єднавши Одеську область із Грузією.
"Вийшовши з Чорноморська, "Вільнюс" кілька годин стоїть у Варні і вирушає у дводобовий рейс до кавказького узбережжя ", — йдеться у матеріалі.
До речі, згідно з онлайн-картами, пором "Вільнюс" прямо зараз вийшов з Варни і прямує у бік Батумі.
Оглядач "Думської" Олексій Сухий вважає, що поновлення роботи переправи Чорноморськ – Варна говорить про відкриття ще одного дуже важливого транспортного коридору для нашої країни.
"Цей маршрут існує вже кілька десятиліть, будучи найшвидшою транспортною артерією, що з’єднує наш регіон з Азією (Грузія відноситься до Східної Європи та Передньої Азії — Ред.). Відновлення роботи мало відбутися ще влітку минулого року, кілька разів відкладалося, проте тоді ситуація з безпекою так і не дозволила почати рух поромів, а бізнес не хотів працювати на цих напрямках., до портів Великої Одеси повернулися контейнеровози та залізничні пороми", — зазначив він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що польська авіакомпанія LOT хоче повернутися до України.