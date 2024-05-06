Гиперактивное пятно на Солнце еще устроит землянам "концерт": когда ждать магнитных бурь

На графике есть "красные" дни

На Землю прибыл выброс корональной массы (СМЕ), вызвавший магнитную бурю класса G1, то есть слабую. Астросиноптики отмечают, из гиперактивного солнечного пятна AR3663 вылетели еще СМЕ, поэтому следует готовиться к новым штормам.

Первый СМЕ, ударивший Землю 5 мая, вызвал не только магнитные бури, но и полярное сияние в Европе. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время гиперактивное солнечное пятно AR3663 в течение 5 мая создало 8 мощных и 2 сверхмощных вспышек. Ученые добавляют, что она продолжает трещать взрывами.

"Каждая из этих вспышек создавала короткое, но глубокое радиозатемнение на Земле, вызывая потерю сигнала на частотах ниже 30 МГц. Эти события легко заметить радиолюбителям, авиаторам и морякам, которые используют для связи короткие волны", — объясняют на сайте.

Ученые добавляют, что вспышки будут продолжаться, ведь AR3663 имеет магнитное поле "бета-гамма-дельта", где смешанные полярности сталкиваются вместе в "взрывоопасной" близости.

Астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозируют 90% вероятности вспышек класса М (мощных) 6 мая и 50% класса Х (сверхмощных).

Магнитные бури на Земле в течение 6-12 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 6 мая держится высокая магнитная буря, не превышающая силу 6 баллов. Уже с 7 по 8 мая землянам следует готовиться к среднему шторму 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда ждать магнитные бури в течение всего мая.