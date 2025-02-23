Виходець з України розбудовуватиме економічні зв’язки РФ: Путін довірив Кирилу Дмитрієву нову посаду

Генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва призначено спеціальним представником президента РФ з питань інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами. Дмитрієв зберігає свою посаду у РФПІ та відповідатиме за розвиток відносин як із країнами Глобального Півдня, так і із західними державами, включно зі США.

Про це повідомляють російські державні медіа. Відомо, що Дмитрієв брав участь у нещодавніх переговорах між російською та американською делегаціями в Ер-Ріяді, які відбулися 18 лютого 2025 року.

Під час зустрічі він заявив, що через вихід американських компаній з російського ринку їхні втрати перевищили 300 мільярдів доларів.

Хто такий Кирило Дмитрієв?

Кирило Олександрович Дмитрієв – російський фінансист, який народився в Києві, але здобув освіту у США. Він закінчив Стенфордський університет з відзнакою, а також здобув ступінь у Гарвардській школі бізнесу. До кар'єри в Росії працював у міжнародних інвестиційних компаніях, зокрема в Україні.

У 2011 році очолив РФПІ, керував інвестиційними проєктами Росії за кордоном. Дмитрієв тісно пов’язаний із Володимиром Путіним і свого часу навіть розглядався як потенційний кандидат на пост міністра закордонних справ РФ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапив під санкції Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Раніше "Телеграф" писав, що Дмитрієв може бути пов’язаним із незавершеним будівництвом котеджного містечка "Олімпік Парк", що розташоване за 19 км від Києва. Будівництво розпочалося у 2008 році, але згодом проєкт було заморожено.