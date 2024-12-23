РФ планує новий наступ на Херсон: ЗМІ дізнались про плани командування армії РФ

Російські війська можуть піти на Херсон уже найближчим часом

Армія України звільнила Херсон 2 роки та 1 місяць тому, але російські війська не полишають планів щодо повернення міста під свій контроль. Командування збройних сил РФ готує наступальні операції одразу у двох напрямках — на Херсонщині та Запоріжжі.

За інформацією РБК-Україна, російські підрозділи готуються до форсування Дніпра та штурму правобережної частини Херсонської області. І ця ймовірність наразі навіть вища, ніж до активних дій на запорізькому напрямку.

За наявною інформацією, на Запоріжжі основний удар російських військ може бути спрямований у район П'ятихаток, уздовж течії Дніпра. Додатково планується військова активність поблизу Гуляйполя.

Щодо ситуації на Херсонщині — наприкінці листопада російські диверсійні групи вже намагалися перетнути Дніпро в районі Антонівського мосту з боку Олешок, проте безуспішно.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що рішення про спробу захоплення Херсона вже ухвалено на рівні російського командування. Керівником операції призначено командувача ПДВ РФ Михайла Теплинського. Для реалізації планів буде залучено близько 4 000 військових, зокрема підрозділи 61-ї окремої бригади морської піхоти та 7-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ РФ. Примітно, що саме ці частини у 2022 році залишали Херсон.

Успішність російської операції значною мірою залежить від погодних умов. Через зруйновані мости єдиний спосіб потрапити на правий берег — використання човнів або будівництво тимчасових переправ. Після підриву Каховської ГЕС частина прибережних територій заболотилася, що взимку, за умов замерзання, теоретично може полегшити просування російських військ.

Про складність форсування Дніпра свідчать повідомлення руху "АТЕШ" про випадки знищення самими російськими військовими човнів через страх виходу на річку та її острови.

Є ще одна перепона на їхньому шляху — у російського командування не вистачає десантних підрозділів, адже угруповання "Днєпр" було перекинуто у Курську область. Втім, військові експерти сказали виданню, що сумніваються в успіху операції РФ на Херсонщині. Українські військові на правому березі Херсонщини підготували оборонні позиції та перебувають у повній бойовій готовності щодо відбиття можливих штурмів.

Про перекидання російських військ з Курської області, до речі, повідомляв і паблік "Кримський вітер". Згідно з інформацією авторів пабліка, військовослужбовців севастопольської 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти ЧФ Росії перекидають з Курської області Росії на окуповані території Херсонської області. Це може свідчити про плани наступати на Херсон. Перекидання може завершитись уже до кінця місяця або на початку наступного року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни пішли у наступ. Сирський назвав особливо складні напрямки фронту.