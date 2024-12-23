Коли Honda та Nissan стануть однією компанією. Названо терміни злиття
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Honda призначить керівника нового холдингу
Дві японські компанії Honda та Nissan найближчим часом оприлюднять угоду про шляхи їх майбутнього злиття до спільного холдингу.
Про це пише Reuters, посилаючись на знайому з цим питанням людину. Зазначається, що вже до червня 2025 року угода про злиття має бути підписана.
Ця консолідація дасть змогу обом компаніям стати на рівні з Toyota чи Volkswagen, адже наразі ці авто найпопулярніші. Водночас конкуренцію з Tesla теж буде легше долатись після злиття Honda та Nissan.
"Honda, другий за величиною автовиробник Японії після Toyota, має ринкову капіталізацію понад 40 мільярдів доларів, а третій Nissan оцінюється приблизно в 10 мільярдів доларів. Автовиробники повідомили, що проведуть спільну пресконференцію в понеділок о 08:00 за Гринвічем, де до їхніх керівників приєднається глава партнера Nissan Mitsubishi Motors", — пише видання.
Саме тому припускається, що під час конференції буде оголошено про нове рішення. Джерела кажуть, що Honda і Nissan хочуть підписати угоду до червня 2025 року і створити холдингову компанію в серпні 2026 року. Тоді її акції і будуть розміщені на біржі, а Honda і Nissan виключать з лістингу.
Водночас Honda призначить більшість правління холдингу, включаючи його керівника, додав співрозмовник.
"Інтеграція двох відомих японських брендів стане найбільшою зміною у світовій автомобільній промисловості після злиття Fiat Chrysler Automobiles і PSA у 2021 році для створення Stellantis (STLAM.MI) в угоді на 52 мільярди доларів", — йдеться у матеріалі.
Наразі відомо, що вже кілька місяців Honda і Nissan досліджували шляхи зміцнення свого партнерства, включаючи злиття.
Додамо, що основна причина злиття — це криза в обох компаніях. Так, нещодавно Nissan оголосив скорочення 9000 робочих місць і 20% глобальних виробничих потужностей після падіння продажів на ключових ринках Китаю та США. Honda також повідомила про гірші, ніж очікувалося, прибутки через зниження продажів у Китаї.
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