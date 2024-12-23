Коли Honda та Nissan стануть однією компанією. Названо терміни злиття

Honda призначить керівника нового холдингу

Дві японські компанії Honda та Nissan найближчим часом оприлюднять угоду про шляхи їх майбутнього злиття до спільного холдингу.

Про це пише Reuters, посилаючись на знайому з цим питанням людину. Зазначається, що вже до червня 2025 року угода про злиття має бути підписана.

Ця консолідація дасть змогу обом компаніям стати на рівні з Toyota чи Volkswagen, адже наразі ці авто найпопулярніші. Водночас конкуренцію з Tesla теж буде легше долатись після злиття Honda та Nissan.

"Honda, другий за величиною автовиробник Японії після Toyota, має ринкову капіталізацію понад 40 мільярдів доларів, а третій Nissan оцінюється приблизно в 10 мільярдів доларів. Автовиробники повідомили, що проведуть спільну пресконференцію в понеділок о 08:00 за Гринвічем, де до їхніх керівників приєднається глава партнера Nissan Mitsubishi Motors", — пише видання.

Саме тому припускається, що під час конференції буде оголошено про нове рішення. Джерела кажуть, що Honda і Nissan хочуть підписати угоду до червня 2025 року і створити холдингову компанію в серпні 2026 року. Тоді її акції і будуть розміщені на біржі, а Honda і Nissan виключать з лістингу.

Водночас Honda призначить більшість правління холдингу, включаючи його керівника, додав співрозмовник.

"Інтеграція двох відомих японських брендів стане найбільшою зміною у світовій автомобільній промисловості після злиття Fiat Chrysler Automobiles і PSA у 2021 році для створення Stellantis (STLAM.MI) в угоді на 52 мільярди доларів", — йдеться у матеріалі.

Наразі відомо, що вже кілька місяців Honda і Nissan досліджували шляхи зміцнення свого партнерства, включаючи злиття.

Додамо, що основна причина злиття — це криза в обох компаніях. Так, нещодавно Nissan оголосив скорочення 9000 робочих місць і 20% глобальних виробничих потужностей після падіння продажів на ключових ринках Китаю та США. Honda також повідомила про гірші, ніж очікувалося, прибутки через зниження продажів у Китаї.

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