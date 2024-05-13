Солнце еще не все сказало: сколько будет продолжаться сверхмощная магнитная буря на Земле и чего ждать в дальнейшем

Ученые предупреждают о магнитной и радиационной буре

Самая большая магнитная буря за 20 лет начинает уменьшать свое влияние на Землю. Астросиноптики говорят, что подобный шторм точно на этой неделе не стоит ожидать, но 13 мая, вероятно, еще продержится буря.

В ближайшие дни нашу планету еще будет беспокоить шторм, который не превысит 5-6 баллов. Об этом сообщили астросиноптики по национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA), передали ученые по сайту исследования космической погоды Spaceweather,

По их словам, солнечное пятно AR3664 все еще является гигантом, отвечающим размерам пятна Кэррингтона, но оно представляет меньшую угрозу для Земли. Ее сила не будет влиять на нашу планету из-за того, что светило вращается, поэтому активная часть пятна исчезает.

В то же время, 15 мая солнечное пятно пройдет через область Солнца, соединенную магнитными частицами с Землей. Поэтому 15 и 16 мая оно может вызвать радиационную бурю, что в свою очередь нарушит работу спутниковой электроники и повлечет за собой отключение полярного радио.

Магнитные бури на Земле в течение 13-16 мая

Согласно графику, который был обнародован на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания в ближайшие дни.

В течение 13 мая держится высокая магнитная буря, которая не будет превышать 8 баллов, а на следующий день ее сила уменьшится до 5 баллов. Уже с 15 мая землянам следует готовиться к среднему шторму 4 балла.

Затем, 16 мая, на нашей планете будет сохраняться минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда ждать магнитные бури в течение всего мая.