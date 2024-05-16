Монстр-пятно нацелено на новые колебания: угрожают ли Земле магнитные бури

Ученые готовятся к удару

Солнечное пятно AR3664, вызвавшее сильнейшую вспышку текущего цикла на светиле, должно было повлечь за собой геомагнитный шторм. Астросиноптики прогнозируют, что его можно уже не ждать.

Серия нецелевых выбросов корональной массы (CME), излучаемых улетающим солнечным пятном AR3664, обошла Землю. Об этом сообщили ученые по сайту исследования космической погоды Spaceweather.

"В результате сегодняшнее наблюдение за малой геомагнитной бурей было упразднено", — говорят в ресурсе.

В то же время большое солнечное пятно AR3664 теперь обращено прямо к Красной планете (Марсу). Марсоход NASA Perseverance увидел его вчера в пыльном воздухе кратера.

14 мая оно создало солнечную вспышку класса X8.6 (очень сильную) и выброс корональной массы (CME) вылетел прямо на Марс. Есть вероятность, что он должен ударить магнитное поле Марса 17 мая и вызвать глобальные полярные сияния.

"Мы готовимся к удару! Шнайдер работает с ультрафиолетовой камерой на космическом корабле NASA MAVEN, который может наблюдать за дисплеем", — говорит Ник Шнайдер из Лаборатории физики атмосферы и космоса (LASP) Университета Колорадо.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую погоду ожидать украинцам в ближайшие дни. Местами температура днем прогреется до +20 градусов.