Пик прошел, но колебания будут: прогноз магнитных бурь до конца мая

Мощный геомагнитный шторм все еще напомнит о себе, хоть и точечно

Недавно прошла мощная многодневная магнитная буря, однако геомагнитное поле Земли еще не готово перейти в состояние покоя. Ученые предупреждают, что в конце мая еще несколько непростых суток.

Магнитная буря с К-индексом 5 ожидается в понедельник, 20 мая. Об этом сообщают ученые проекта Meteoagent.

Магнитные бури в конце мая 2024 года

Возмущение магнитного поля будет прощанием мощного геошторма, накрывшего Землю с 10 по 18 мая. Если 20 мая ожидается буря с К-индексом 5, то на следующий день будет спокойнее. Ученые прогнозируют слабую бурю четырех баллов.

В третьей декаде луны будет спокойно. Сила магнитных бурь не превысит трех баллов почти во все дни, кроме 21, 24 и 27 мая. Тогда ожидаются возмущения, которые оцениваются в четыре балла.

Отметим, что по предварительным прогнозам 31 мая и в начале июня не ожидается мощных магнитных бурь. Однако ситуация может измениться в любой момент из-за вспышки на Солнце.

Для справки: магнитная буря — это явление, при котором наблюдается возмущение геомагнитного поля Земли. Оно происходит из-за вспышек на Солнце. В этот момент происходит выброс огромного количества энергии, которое может быть направлено в сторону нашей планеты. Магнитные бури могут иметь разную продолжительность, от часа до нескольких суток. Считается, что они могут нарушить работу техники.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что самая мощная магнитная буря за последние 20 лет неоднократно "продолжала" действие, несмотря на предварительные прогнозы ученых. Деятели науки рассказали об ее особенностях.