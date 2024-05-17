Днями столицю накриють магнітні бурі: чи відчують їх кияни

У метеозалежних людей може виникнути дискомфорт

На Землі продовжує вирувати велика магнітна буря. У Києві найближчими днями прогнозують невеликі магнітні коливання.

Про це йдеться на порталі "Meteofor". Так, у п'ятницю, 17 травня, в столиці очікується рівень геомагнітної активності 2.

Це вважається невеликим коливанням. Зазвичай такі бурі не мають значного впливу на самопочуття людей.

У суботу, 18 травня, індекс буде змінюватися. Від 3 до 1, що є слабкими магнітними бурями.

У неділю, 19 травня, прогнозують рівень геомагнітної активності з індексом 4. Коливання вважається слабким.

Прогноз на 17-19 травня

Зазначимо, магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Навіть слабкі бурі можуть викликати дискомфорт у метеозалежних людей, зокрема, головний біль, втому та загальне погіршення самопочуття.

Лікарі рекомендують у цей період особливо уважно ставитися до свого здоров'я:

пити більше води;

уникати надмірних фізичних навантажень;

забезпечити собі повноцінний відпочинок і сон.

Варто також уникати стресових ситуацій та надмірного вживання кави й алкоголю.

Раніше "Телеграф" писав, яка буде максимальна температура у Києві цими днями. Погода порадує киян вже найближчої суботи.